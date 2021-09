▲ La actriz estadunidense Jessica Chastain, (al centro), que da vida a la telepredicadora Tammy Faye en The eyes of Tammy Faye compartió galardón de mejor interpretación con la danesa Flora Ofelia Hofmann Lindalh (extrema izquierda), protagonista de Du som er i himlen. Foto Ap

Periódico La Jornada

Domingo 26 de septiembre de 2021, p. 7

La cinta rumana Crai Nou (Blue Moon) de la directora Alina Grigore conquistó la Concha de Oro a la mejor película en la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián, mientras que Noche de fuego de Tatiana Huezo obtuvo el premio Horizontes Latinos a la mejor película latinoamericana, entre otros reconocimientos.

La ceremonia destacó el trabajo de múltiples mujeres: la Concha de Plata a la mejor dirección fue para Tea Lindeburg por la cinta Du som er i himlen (As in heaven), mientras que la Concha de Plata a la mejor interpretación recayó en dos actrices: la danesa Flora Ofelia Hofmann Lindalh, por la misma película, y la estadunidense Jessica Chastain por The eyes of Tammy Faye.

Cine social y comprometido

Era la primera vez que el festival premiaba a actores de cualquier género en una misma categoría.

Entre otros galardonados, Candela Recio, Pablo Hoyos, Silvio Aguilar, Pablo Gavira, Claudia Navarro, Marta Casado, Rony-Michelle Pinzaru y Javier Sánchez recibieron la Concha de Plata a la mejor interpretación de un elenco por su trabajo en Quién lo impide.

Los distintos jurados del festival han optado este año por un cine social y comprometido, en especial con los problemas de las mujeres en todo el mundo.

Otras premiadas fueron Claire Mathon por la fotografía de Enquete sur un scandale d’etat (Undercover), Lucile Hadzihalilovic con el premio especial del jurado por Earwig, y Lena Lenskih y Ekaterina Perfilova con el premio New Directos por Nich’ya (Unwanted).

El premio Zabaltegi-Tabakalera fue para Vórtex, del argentino Gaspar Noé.

Crai Nou es la ópera prima de la rumana Alina Grigore y explora la deshumanización de una joven que trata de huir de la violencia familiar. Este premio es un homenaje a las artistas que quieren expresar la creatividad femenina , dijo la realizadora al aceptar su premio.

Por su parte, la cinta danesa Du som er i himlen fue reconocida con los otros dos galardones más importantes: dirección e interpretación principal.

Lindeburg recibió la Concha de Plata por su cinta ambientada en el siglo XIX que describe los dilemas a los que debe enfrentarse una adolescente en un duro entorno marcado por la superstición.

Es el primer premio que recibo, no saben lo que significa esto para mí , indicó la realizadora danesa.

La actriz Flora Ofelia Hofmann Lindalh encarna a la protagonista, un papel que le valió el premio a la mejor interpretación principal. Gracias Tea, por todo lo que has hecho por mí , señaló.

Compartió galardón con Jessica Chastain, que da vida a la telepredicadora Tammy Faye en The eyes of Tammy Faye. Dirigida por Michael Showalter, la cinta aborda el ascenso y la caída de esta singular figura en la década de 1970.