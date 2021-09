A partir de la exigencia de que las manifestaciones por los derechos de la población femenina fueran cubiertas por fotógrafas y no por hombres, es que se empieza a reconocer nuestro trabajo como periodistas, reconoció Murcia; por un lado se crea una especie de unión entre fotorreporteras, y por otro, otras salen de cierta zona de confort en la que se encontraban .

La diversidad de imágenes que se generan permite un mejor contexto de la narrativa que se quiere reflejar, ya que, explicaron, una sola imagen si bien es reflejo de lo acontecido, no puede decirlo todo.

Sin embargo, explicó, sin que se tergiverse la idea, pienso que no se necesita ser mujer para cubrir una manifestación femenina, pero es necesario tener una perspectiva de género, por eso es que somos la primera opción para darle cobertura. Más que ser feminista, para cubrir una protesta lo que se requiere es respeto .

Para Lizbeth Hernández, como fotoperiodista independiente, es importante no perder de vista que las distintas problemáticas de ellas son una cuestión estructural.

Dijo que lo que hace junto con sus colegas “es dar testimonio de las distintas formas de accionar, reaccionar, luchar y encarar diversas violencias estructurales que nos atraviesan a todas, en múltiples contextos.

No todo es documentar la intervención de un monumento, como el Ángel de la Independencia o las vallas frente al Palacio Nacional, no todo es el corredor de protestas en Avenida Reforma, en la Ciudad de México. Son parte de lo que acontece, sí, pero parecería que a veces lo que nos interesa resaltar es esa lucha de los colores morado y verde. También hay que abordar otros espacios, donde las dinámicas son distintas , puntualizó Hernández, quien deploró el uso sesgado de las imágenes que transmiten los medios de comunicación masivos, fotografías a las que no se les da un debido contexto .

En su turno, Rotmi Enciso explicó que como activista y fotógrafa soy también parte de la documentación gráfica. No sólo tomo la foto y me voy, sino que participo de la manifestación. Soy activista, y como tal, también soy parte de la escena inmortalizada . Es un trabajo, añadió, con el que también descubres a los espías, porque en las manifestaciones hay quien toma fotos a los que toman fotos .