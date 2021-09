Respecto del enfoque del largometraje, señala que la narrativa no es “académica ni cronológica per se, sino que permite descubrir tanto al artista como sus múltiples relaciones de su quehacer con las personas que lo rodeaban, con su familia: todas las personas que lo quisieron”.

Esta mirada íntima incluye situaciones menos públicas, sobre todo sus padecimientos al final de su vida. Entender el gran esfuerzo que tenía que hacer todos los días para continuar con su labor y cómo se aferraba a ello para seguir disfrutando a pesar de lo que tenía en contra . Además del primer avance de Gilberto, Aceves planea otras iniciativas en torno a los 90 años de su padre, entre ellas, una que tendrá lugar el próximo 2 de octubre. Aún conserva la casa de la calle de Monterrey –taller y escuela del artista–, para la cual tiene un proyecto. “Pienso dar un giro a todo esto, para que sea más congruente con mi realidad. No vivo aquí, no he decidido quedarme en México.

“Tengo que tomar decisiones sobre todo este acervo. En este sentido, por fortuna, estoy bien asesorado; me van acompañando profesionales, como Lucina Jiménez, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo, se acercó a la Fundación Aceves Navarro para platicar sobre el destino del legado de mi padre. También Hilario Galguera, de la galería que lleva su nombre.

Hay personas que me ayudan a dar la dimensión que requiere esta herencia que mi padre me dejó exclusiva. Es una responsabilidad que no asumo de manera ligera; al contrario, lo entiendo como un privilegio y algo que me rebasa un pocoen el sentido de que no soy curador ni pintor .

Para la realización de Gilberto, Aceves trabaja con La Corte Editores. El avance del documental está en: www.whoisgilberto.com