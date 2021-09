Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 25 de septiembre de 2021, p. 6

Considerado embajador de la cultura lounge, El Muñecón o El Internacional Lounge King, quien nutre a su personaje con una fusión de James Bond y Mauricio Garcés, festeja 25 años de trayectoria y de seducción musical, luego de haber surgido como un concepto radiofónico, con el cual ha recorrido diversas partes del mundo.

Se ha dicho que soy el Garcés de la radio, lo cual acepto con mucho gusto , dijo con satisfacción a La Jornada el locutor, quien aseguró: no he interrumpido transmisiones y he evolucionado , aunque ha cambiado de emisoras y viajado a otros países.

Un nombre al que recurre El Muñecón es Morris Crown, pero su rostro y su edad se mantienen en el anonimato desde que comenzó en este viaje donde “ofrece al escucha una propuesta nice y relajada enfocada a un modo de vida con estilo, rodeado de objetos trendy y clásicos; es una personalidad que por su selección musical, su estilo, agilidad, audacia e inteligencia tiene un modo de vida aspiracional”.

Pasión por lo vintage y los 60

Lo único cierto, que el comunicador deja entrever es que es mexicano, con una gran pasión por lo vintage y la década de los 60 del siglo pasado, pero con amplia experiencia radiofónica.

Comentó que se ha adaptado a los nuevos formatos digitales; además transmite por Rock 101 online, Rock 101 Guadalajara, así como por radio televisión de Acapulco, Guerrero; y en otras emisoras de Cuernavaca y Puerto Vallarta, Jalisco. Asimismo, tiene la estación de radio Lounge King Radio, siete días las 24 horas, por iHeart México.

La misión de El Muñecón está plasmada en su página web: Seducir musicalmente los oídos e invitar a vivir la experiencia radial del Bachelor Pad y la cultura lounge/vintage, espías, baile, burlesque, risas, consciencia, pero acompañados de deliciosos conceptos auditivos para estimular la imaginación . Ahora su propuesta está ganando adeptos entre las nuevas generaciones.

El locutor, quien también ha recurrido a una máscara de luchador para encubrir su otra personalidad a la cual llama Mr. Xcéntrico contó: “Se me ha responsabilizado, lo cual es muy bonito, de lanzar y dinfundir la música lounge desde la década de los 90; recordemos que en aquella época había una especie de revival con Austin Powers, encarnado por Mike Myers, súper agente secreto, lo cual era una broma pero hacía alusión al 007, que era un galán y la película emulaba aquellos años 60, como los de Mauricio Garcés”.

Su historia comenzó “una mañana en la estación 100.Nueva Era, comandada por Luis Gerardo Salas; con una propuesta radiofónica vintage, no rancia, pero emulando los años gloriosos de Garcés, el a go gó, toda esa época, poco antes de los hippies. Y en esa iniciativa incluí al maestro Juan García Esquivel, ahora muy reconocido internacionalmente, por ser el iniciador del Space Age”.