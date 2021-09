Lo que se constata en esa rápida revisión es que en la mayor parte de los grupos indígenas el aborto no es deseable y se estima la esterilidad como un castigo sobrenatural, mientras la fertilidad ha sido y es centro de cultos y ritos especiales. Esto no significa que no se practicara el aborto, sino que no forma parte de las regulaciones de conducta social aceptadas, y que se practica sin que la comunidad lo celebre. Tantas referencias a plantas y remedios abortivos no pueden ser más que un indicador de la amplia existencia de esas prácticas. El valor especial que se da a la fertilidad y a la reproducción bien podría ser una manera de asegurar la permanencia del grupo étnico así como de preservar su cultura.

Seguramente estos relatos de hace 40 años hoy serían diferentes, toda vez que en estas décadas pasadas, en los años 70 se desarrolló el Plan Nacional de Planificación Familiar, el cual ha logrado reducir las tasas de fecundidad de manera sustantiva. Hoy más de 60 por ciento de mujeres que hablan lengua indígena utilizan métodos anticonceptivos modernos y tienen tres hijos en promedio; y 6 por ciento de ellas declara haber experimentado un aborto en las encuestas (estimaciones del Conapo con base en la Enadid, 2018). Se trata de una práctica que siempre muestra subregistro por el estigma relacionado; ahora habría que difundir la reciente decisión de la SCJN que impide encarcelar a quienes aborten.

Hoy que en el Conapo estamos arrancando la Campaña para la Prevención del Embarazo de Niñas y Adolescentes Indígenas y Afromexicanas (https://enapea.segob.gob.mx/), consideramos importante que todas cuenten con las herramientas para decidir sobre su cuerpo. La maternidad voluntaria es una fuente de libertad y es un factor de movilidad social de las mujeres, del fortalecimiento familiar y del tejido social.

La vida sexual y reproductiva está normada en las sociedades con regulaciones sobre lo que puede y no puede hacerse, las cuales muy pocas personas están dispuestas a acatar. En múltiples ocasiones, el aborto sigue siendo un secreto entre mujeres.

