También, como consecuencia de la pandemia, la idea del realizador ha tenido que recurrir a medios diferentes para su ejecución, manteniendo su premisa de apoyar a jóvenes, o no jóvenes, que están incursionando en el documental y que tienen dificultades para terminar su película, a nivel económico por un lado, pero también con dudas sobre el final y la narrativa , señaló.

Jurado y asesorías

El jurado y las asesorías están coordinadas por Echevarría, mientras los cineastas que asesoran han sido los mexicanos Mariana Rodríguez y Antonio Zirión, además de los españoles Fortunato Rodríguez y Luis E. Parés. De todas formas, el documentalista espera perfeccionar el taller, y que se convierta en un referente para un apoyo a los cineastas que están a punto de posproducir sus películas , sostuvo.

Detalles como la convocatoria han sido afinados poco a poco, ahora existen algunos parámetros como que los proyectos interesados en participar no estén terminados, que se trate de un largometraje con una duración mínima de una hora. No exactamente privilegiar ciertos proyectos, porque nos han sorprendido la calidad y la variedad en los temas. No hay una condición o un tema definido, para nada. De hecho los documentales son muy diferentes y tocan asuntos muy diferentes , aclaró Nicolás Echevarría.

El taller y los apoyos están abiertos a documentalistas mexicanos o extranjeros que desarrollarán un proyecto acerca de México. Yo hubiera querido en mis pininos como documentalista haber tenido la oportunidad de presentar mis trabajos antes de terminarlos a gente que yo admiraba mucho en esa época , admitió.

Gracias a que Nicolás Echevarría comenzó a hacer documentales hace ya varios años, el cineasta ha podido darse cuenta de la importancia de ese género cinematográfico. Admitió que muchas de sus películas sobre el mundo indígena, religioso o místico ahora representan una realidad que no existe más, las cosas han cambiado radicalmente, mucho más rápido de lo que pensamos .

También celebra que el género se haya seguido desarrollando en nuestro país. El documental en México está pasando por un momento muy importante, tiene muy buena salud. Creo que hay documentalistas muy interesantes y maduros , sostuvo Echevarría.

El proceso de trabajo de los talleres podrá verse a través de la señal de TV UNAM del 27 de septiembre al 2 de octubre, a las 13 horas. Las sesiones también serán transmitidas en España, dentro del Festival de Cine Internacional de Ourense.