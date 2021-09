Estoy sumamente preocupado, más que indignación me dio mucha tristeza que se expresara un acto tan iracundo, tan fascista en mi ciudad, en mi alcaldía , expresó, al recordar que en la segunda mitad de la década de los años 50 del siglo pasado, Castro y el Che estuvieron en la capital, que representó una ciudad hospitalaria, una ciudad santuario, abierta a la protección de los perseguidos políticos .

Al rato lo van a hacer en contra de algunas de las comunidades que estamos recibiendo? En contra de las afganas, por poner un ejemplo. Es muy grave, es condenable desde cualquier punto de vista, no solamente político, sino ético, religioso y moral , expuso.

El ex secretario de Gobierno calificó el ataque al llamado Monumento del Encuentro de muy grave y condenable , tras recordar que la capital del país recibió hace unas semanas a un grupo de personas provenientes de Afganistán.

En entrevista, señaló que las motivaciones parecen indicar que son de odio, que se manifiestan en contra no sólo de personas, sino de símbolos .

Al respecto, la FGJ investiga a los hombres detenidos por su presunta participación en el delito de daño a la propiedad doloso y a bienes inmuebles cometido en agravio de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con fuentes consultadas, los detenidos señalaron que no pertenecen a ninguna organización y sólo actuaron de esa manera por voluntad propia.

Por su parte, visitantes y transeúntes del parque, ubicado atrás del Museo de San Carlos, se pronunciaron en contra de la radicalización y de expresiones de odio y del vandalismo.

Danek Hernández dijo que el odio no es la solución, no hay que ser radicales ; además, no representa nada malo que las esculturas estén aquí en el parque. Nosotros hemos sido y somos país hermano de Cuba .

Alejandro, quien trabaja en las inmediaciones del parque, señaló que todos los actos vandálicos en contra de Castro y el Che se van a acabar si regresan a Colón a su lugar, a Reforma , al recordar que en las Fiestas Patrias desconocidos colocaron en cada una de las esculturas un pedazo de tela como si fuera una camiseta con manchas de pintura roja y una hoja de papel con la palabra asesino en color negro.

Dijo que es necesario que la ciudadanía se enseñe a respetar. Las esculturas no afectan a nadie, al contrario, hay que estudiar, porque hay una explicación de por qué están aquí. Acá en (el número 49 de la calle) Emparán se conocieron .