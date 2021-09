Afp, Reuters, Ap, Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 17 de septiembre de 2021, p. 30

Buenos Aires. La vicepresidenta Cristina Fernández pidió ayer al mandatario Alberto Fernández que honre la voluntad del pueblo argentino y cambie el rumbo económico, tras la derrota en las elecciones primarias del domingo pasado.

¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitar al presidente la reorganización de su gobierno? , escribió Kirchner en una carta pública en la cual criticó a jerarcas que se atornillan a los sillones .

El posicionamiento de la también ex presidenta (2007-2015) se dio un día después de que cinco ministros considerados cercanos a ella ofrecieron su renuncia a Fernández, quien no la ha aceptado.

La vicepresidenta contó que en varias reuniones con el mandatario durante el último año le pidió un cambio de rumbo, sobre todo en política económica.

Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, sin duda, esto iba a tener consecuencias electorales , escribió.

Más temprano ayer, Fernández pidió cesar las disputas y resaltó que es él quien está al frente del gobierno. He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos , tuiteó.

Con presiones no me van a obligar , sostuvo el presidente a Página/12 horas antes de conocerse la carta de la vicepresidenta. Ella (Fernández de Kirchner) me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones no me van obligar , añadió.

Página/12 publicó que la idea del presidente “es hacer cambios en el gabinete, conversados el martes pasado con Cristina Fernández, ‘eso sigue en pie’, pero no en estas horas bajo presión. Quiere (Alberto Fernández) mantener la unidad del Frente de Todos a pesar del enojo por el escándalo desatado por las dimisiones”.

En su misiva, Fernández de Kirchner remarcó que fue ella quien lanzó la candidatura de Fernández “con la convicción de que era lo mejor para mi patria.