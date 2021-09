“Nosotros seguimos creyendo en el trabajo del profe Vucetich. No hemos tenido los mejores resultados, pero son muy pocas las derrotas que tenemos.

En ese sentido, recordó que el equipo rojiblanco que fue campeón en el torneo Clausura 2017 también tuvo momentos difíciles y logró salir adelante.

Me tocó vivir de muy cerca, cuando estaba en fuerzas básicas, los altibajos, pero también ver al equipo en su mejor nivel, cuando ganaron el título, daría todo por sentir lo que vivieron mis compañeros. En esa etapa no todo fue bonito, también hubo malas rachas, vamos a superar esto. El día que seamos campeones lo vamos a disfrutar mucho porque no ha sido fácil , señaló.

Finalmente, el zaguero restó importancia a los rumores sobre un posible cambio de entrenador, y afirmó que por el momento sólo están concentrados en el Pachuca, su siguiente rival en la Liga Mx.