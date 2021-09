Tengo confianza en que se podrá progresar durante el transcurso de este semestre, tampoco puedo ni quiero ofrecer resultados inmediatos porque no me gusta prometer lo que no estoy seguro de cumplir, pero mis intenciones de ayudar al equipo van a ser totales , agregó el también entrenador, quien fue campeón con el conjunto felino en la temporada 1990-1991.

“Entiendo esa ansiedad, me la imagino, pero estoy seguro que hay un análisis en la mayoría del público puma, saben que esto no se modifica de un día para otro, necesita procesos y requerimos comprensión por parte de la afición.

Por otro lado, indicó que la falta de recursos económicos de Pumas, en comparación con la solidez financiera con la que cuenta su ex equipo, Tigres, no es un tema que le angustie.

No me preocupa porque tengo consciencia de dónde estoy y dónde estuve, son dos instituciones muy respetables, pero con diferentes matices y distinta manera de encarar la competencia en el futbol mexicano. Lo de Tigres ya pasó, hay que continuar el camino, el destino me ha dado esta gran oportunidad y no puedo negar mi raíz puma, a pesar de haber estado en otros clubes , sostuvo.

Por último, reconoció al entrenador auriazul Andrés Lillini, quien a su parecer ha hecho una buena labor al frente del equipo, el cual se ubica actualmente en el sitio 15 de la clasificación general, con sólo 5 de los 21 puntos disputados hasta el momento.