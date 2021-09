“El viernes platiqué con un paciente de Ghana. Me dice que ante la desesperanza que él mira ‘he pensado en quitarme la vida, pero tengo tres hijas’, aunque agrega que ‘si me pasara un accidente y muriera no estaría mal’, de esa magnitud es el tamaño de depresión”, agregó.

Hace unos días, un centroamericano decidió saltar de un puente, luego de no tener un avance en sus trámites. No murió pero casi pierde ambas piernas.

También han registrado cuadros de exceso de ansiedad en los que las personas migrantes comienzan a cortarse o consumen medicamentos en exceso.

Las afectaciones emocionales que ocasiona la migración en estas condiciones son poco atendidas, además, las esperas tan largas en sus trámites les genera que pierdan confianza en las instituciones y les reafirma la necesidad de avanzar en caravana pese a los peligros que implica, recalcó.