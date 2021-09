Sergio Raúl López

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 5 de septiembre de 2021, p. 7

Puede tenerse un trabajo bien pagado de jefe en una planta industrial con numerosos y temerosos empleados, permiso para construir muebles propios para un negocio futuro e incluso poseer un automóvil que te aleje del transporte público. Además, con una esposa joven y bella, enamorada, habitando una casa propia, repleta de plantas de ornato y decoración acogedora, con la que puede irse a bailar, al balneario o a divertirse. Nada de ello bastará para evitar la fragilidad machista y, por tanto, desmasculinizadora, cuando el conteo de esperma del médico especialista lo dictamine como la causa de la infertilidad en la aparentemente perfecta pareja.

Así se desatará la crisis no sólo matrimonial sino existencial en la vida del amable cuanto rígido Manuel (José Pescina) y la trabajadora escolar Lupe (Paulina Gaitán), cuyo cuerpo, maduro y ubérrimo, le empuja hacia la deseada cuando imposible maternidad.

Luego de desechar a un profesor brillante aunque de provecta edad, la búsqueda de donadores para una inseminación artificial les hará voltear los ojos hacia Rubén (Jorge Jiménez), un trabajador temporal de la fábrica que busca emigrar a Estados Unidos, fuerte, servicial y claro.

En Territorio (México, 2020), segundo largometraje del neolonés Andrés Clariond Rangel, este inopinado triángulo en vertiginosa revolución existencial –cuyos nombres, curiosamente, comparten la u y la e como vórtice–, irá mutando hacia una convivencia enfermiza, en la que los celos, la posesión, la fuerza y las emociones al límite irán desencuadrando la geometría inicial.

Haber crecido, desde niño, en una sociedad machista en la que se te imponen muchas cosas, cómo debes ser y actuar, debes demostrar que eres hombre y que eres muy competitivo y ganarle a otros hombres. Siempre está ese mensaje. Todo eso me llevó a ésta, que me pareció una idea original, lo que me entusiasmó y me hizo volcarme de lleno en este proyecto , recordó el productor.

La película se encuentra en cartelera desde el 26 de agosto, en salas de Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Querétaro, Mérida, Veracruz, Morelia y la Ciudad de México.

Dos especies de machismo

Luego de concluir su ópera prima Hilda (México, 2014), muchas ideas le vinieron a la cabeza y comenzó a leer libros para adaptar, inició el borrador de algunos guiones que no llegaron a buen puerto y, finalmente, comenzó a concebir sobre un soldado estadunidense que regresaba de la guerra, pero la sintió cultural y vivencialmente muy lejana respecto de su vida o su situación en México.