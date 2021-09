A

casi treinta años del estreno de Candyman (Bernard Rose, 1992), adaptación exitosa del relato breve The Forbidden, de Clive Barker, maestro británico del género de horror, surge ahora una secuela homónima, dirigida esta vez por Nia Da Costa, una realizadora afroamericana. Lo notable no es tanto el grado de fidelidad que esta nueva versión de Candyman (2021) guarda con la propuesta original, sino el modo en que incorpora al género de horror y suspenso muchas de las claves de protesta social surgidas en años recientes en una comunidad afroamericana agraviada por el racismo y el abuso policiaco. Estas referencias apenas pueden sorprender si se toma en cuenta que el productor y coguionista de esta nueva versión es el afroamericano Jordan Peele, realizador de ¡Huye! ( Get out!, 2017) y Nosotros ( Us, 2019), dos cintas que han roto paradigmas por su manera provocadora de dar una dimensión social al cine fantástico.

La acción de Candyman se sitúa de nueva cuenta en el complejo habitacional de Cabrini-Green, al norte de Chicago. El barrio que en la versión original era escenario de violencia entre delincuentes, se ha transformado ahora en una zona moderna, cada vez más sofisticada (gentrificación obliga), donde se multiplican las viviendas con diseños high-tech, los centros comerciales y las galerías de arte. Una primera parte de la cinta describe con ironía el terreno ahí conquistado por una comunidad afroamericana aspiracionista. Entre quienes protagonizan la historia destaca la pareja integrada por un artista plástico vanguardista, Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) y su esposa, curadora de arte, Brianna Cartwright (Teyonah Parris). El primero sufre un bloqueo artístico, y durante una cena de amigos, el joven Troy (Nathan Stewart-Jarrett), hermano de Brianna, relata la historia de terror que pronto se volverá una inspiración providencial para el pintor. Se trata de una leyenda urbana en la que un asesino serial sembraba el pánico en ese mismo barrio ofreciendo a los niños caramelos con una navaja en su interior ( sweets for the sweet, se leía en los graffitis callejeros). Por medio de Troy, los guionistas ofrecen en pocos minutos a los nuevos espectadores de Candyman lo esencial de la trama original. El mito que generó el pretendido ajusticiamiento del asesino, también incluye la supersitición popular de poder invocar ahora su presencia repitiendo cinco veces su nombre frente a un espejo.