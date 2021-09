Se cumplieron los reglamentos para darle salida , explica el comisionado. Según la evaluación, no habían impedimento; ambos récords eran muy breves como para no otorgar los permisos. No teníamos argumentos para no dejarla pelear en Canadá, de lo contrario estaríamos coartando su derecho legal al trabajo .

Torres, también promotora, advierte que en el negocio abundan empresarios y entrenadores a quienes no les importa la integridad del boxeador. Una parte opaca de este oficio busca, con premeditación, peleadores sin posibilidad de ganar para beneficio de algunos prospectos.

“Como promotora, me han hecho ofertas para llevar, como se dice, carne de cañón. ¡Claro que no aceptamos!”, exclama. Por dinero no vamos a exponer a alguien. Lo sé yo, que me subí a recibir golpes. Me da hasta impotencia cuando veo que un entrenador ofrece peleadores que no tienen nivel ni para amateur .

Yéssica Chávez, ex campeona de amplio recorrido, pone énfasis en esa parte de los reglamentos. Pese a que se cumplan las exigencias, esto no garantiza una contienda justa.