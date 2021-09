Con información de la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 5 de septiembre de 2021, p. a10

Tokio. La británica Hannah Cockroft se proclamó campeona en los 800 metros T34, su segundo oro en Tokio 2020 luego de ganar el domingo pasado los 100 metros. Así elevó a siete su cuenta de medallas doradas en Paralímpicos, mientras Sherman Guity logró la primera dorada para Costa Rica en una cita veraniega.

En la categoría para atletas en silla de ruedas con movimiento de torso y brazos ligeramente limitados, Cockroft se impuso con 1:48.99 minutos.

La atleta de 29 años cruzó la meta ensangrentada. Casi no llegaba a la línea de salida después de quedar atrapada en los radios de su silla durante el calentamiento. Los médicos le recomendaban no competir, pero se aferró y lo hizo con la mano derecha fuertemente vendada, para imponerse con récord paralímpico a su compatriota Kare Adenegan (1:59.85), quien se quedó con la plata, y la estadunidense Alexa Halko (2:02.22), con el bronce.

La británica, quien buscaba romper el récord mundial de su connacional Shelby Watson (2:22.85, desde mayo de 2016 en Suiza), manifestó su deseo de que se inviertan más recursos para las personas con discapacidades. Esta silla apenas ha cambiado desde que comencé a correr, no hay inversión para ella, pero no es aerodinámica. Me encantaría involucrarme en el lado tecnológico y descubrir cuánto más rápido puedo ir , afirmó.

Otro protagonista fue Sherman Guity, quien logró la primera medalla de oro de Costa Rica en unos Juegos Paralímpicos al vencer en los 200 metros planos categoría T64, que corresponde a atletas amputados de una extremidad inferior por debajo de la rodilla.

¡Gané el oro! El camino no ha sido fácil, pero cumplí mi sueño y la promesa que hice después de mi accidente , publicó en Facebook.

El paraatleta, quien perdió gran parte de su pierna izquierda en un desastre vial hace cuatro años, ganó con 21.43 segundos y voló sobre la pista del estadio Olímpico para, también, romper, por segunda prueba consecutiva, la marca de estas justas. Quedó a 0.16 centésimas del segundo récord mundial.

Guity sacó más de un segundo de diferencia a los ganadores de plata y bronce, el alemán Felix Streng (21.78) y el estadunidense Jarryd Wallace (22.09), respectivamente.