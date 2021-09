Opina acerca de la ultraderecha en México

l Partido Acción Nacional (PAN) y la firma de la Carta de Madrid no es otra cosa que el develo que muestra la monstruosidad de la ultraderecha en México y en el mundo. El avance del fascismo no se detuvo en la segunda guerra mundial, tomaron nuevas formas y se fortalecieron con el auspicio del imperialismo y alta burguesía clerical del yunquismo, de grupos de oligarquías que lo mismo en México como en el resto de América Latina representan un peligro para la paz, el pueblo y la democracia, así los vemos actuar en Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, entre muchos otros.

El acercamiento de la ultraderecha española VOX y el PAN es con la pretensión de detener el avance de las fuerzas progresistas y su verdadero objetivo es combatir al socialismo y comunismo a nivel nacional e internacional como fuerzas alternativas al capitalismo. Una vez más, así como en el pasado y el presente, la ultraderecha asoma la cabeza cual hidra venenosa. La respuesta será sin duda la organización de la clase trabajadora de la ciudad y del campo y demás fuerzas patriotas y revolucionarias. Así como en el pasado, en el presente No pasarán.

Luis Langarica Arreola

Convoca a formar un bloque de unidad de las izquierdas

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho público, en diferentes momentos, que su gobierno no es lo mismo que las anteriores administraciones corruptas. Esto no gusta a los grupos de interés económicos creados, entre ellos, los medios de comunicación facciosos, que se resisten a los cambios. Las máximas de su gobierno: erradicar la corrupción y austeridad republicana, son una realidad, ya que su capitalización se refleja en el gasto social, obra pública y en la reducción de la desigualdad social. Por ello, sobresalta la atención que las fuerzas de izquierda, entre ellas, la CNTE, no visualicen el proceso político que en este momento vivimos. Se está llevando a cabo un proceso histórico de transición de un régimen neoliberal de privilegios, y se están plantando las bases para dar paso hacia un modelo de gobierno donde los recursos naturales de este gran país, el desarrollo y su crecimiento, satisfagan las necesidades de todos los sectores sociales que lo conformamos con igualdad, justicia y democracia. Hoy son tiempos de apertura, unidad e inclusión, de crear contrapesos constructivos, en el destino de un México mejor para todos. Es necesario que las diferentes identidades políticas de izquierda irrumpan en la coyuntura actual de forma organizada y cohesionada para hacer escuchar sus demandas de forma bilateral, conformando un bloque de unidad de las izquierdas nacionales que, a su vez, reoriente sus métodos de lucha y organización interna sin confrontaciones que violenten la relación con el gobierno de la 4T (que debe verse como aliado y no como enemigo).