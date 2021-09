De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 4 de septiembre de 2021, p. 8

La versión que la banda estadunidense Ministry hizo de Search and destroy, la exitosa canción de The Stooges, no sólo cuenta con el aullido gutural Al Jourgensen amplificando la sonoridad del tema, también está hecha con un tempo lento, proveniente de una actuación fallida del vocalista.

En una entrevista publicada en YouTube, Jourgensen contó cómo surgió la versión después de un concierto benéfico y un mal viaje que el músico experimentó en 2019. Habiendo fumado algo que no estaba seguro qué era, Al de pronto comenzó a percibir todo más lento, lo que provocó que al subir al escenario el cantante alargara mucho cada frase. Aunque la interpretación no funcionó esa noche, la idea se quedó en la mente del músico para terminar usando ese recurso en Search and destroy.