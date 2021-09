MacDonald ahora tiene contratos de promoción con la marca de ropa deportiva Women’s Best y con el dispositivo antiestrés Sensate. Incluso tiene su propia App de cuidado de la salud, apenas poco después de que aprendió cómo usar ese tipo de tecnología.

Su hija le advirtió que quedaría inválida si no cambiaba su estilo de vida. Así que lo hizo: fue al gimnasio por primera vez y empezó a cuidar la dieta con ayuda de una nueva herramienta: su iPhone.

Otros se enfocan en la moda y belleza, recomendado productos en Amazon y ofreciendo cursos sobre maquillaje. Lagetta Wayne, a sus 78 años, ha recibido mensajes de adolescentes pidiendo que sea su abuelita, mientras cultiva vegetales y los cocina en su casa en Suisun City, California, como @msgrandmasgarden en TikTok.

Wayne, quien ha acumulado 130 mil 500 seguidores desde junio de 2020, le debe su éxito en las redes sociales a su nieta adolescente. Su primer video, en que ofrece un paseo por su jardín, recibió 37 mil 600 clics de aprobación.

Un día mi jardín se veía muy bien. Me emocioné y le pedí a mi nieta que me tomara unas fotos , relató Wayne. “Ella me dijo que las iba a poner en TikTok. Y yo respondí ‘¿qué es TikTok?’ Jamás había escuchado de eso”.

La mayoría de las personas mayores de 50 años usan la tecnología para mantenerse en contacto con familiares y amigos, según un sondeo tomado en 2019 por la organización de jubilados AARP, pero menos de la mitad de ellos usan las redes sociales a diario para ese fin y usan más que nada Facebook.