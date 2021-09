Los personajes siempre son y no son nosotros a la vez. Por supuesto que a lo largo de mi vida he tenido momentos desmotivados, etapas de encuentro y de desencuentro con mi pareja , señaló la protagonista.

Es una historia poco habitual, y se trata de un personaje de mi edad que, sin embargo no está encasillado , señaló Langer, es una mujer que todavía a estas alturas se atreve a romper límites y a explorar otras partes de sí misma. Eso me parece que tiene mucho valor .

Historia no habitual

Clases de historia fue estrenada en festivales de cine como el de Tokyo y Los Cabos a finales de 2018, y debido a la pandemia, el estreno de la cinta en México se vio retrasado. Sin embargo, para el equipo que participó en la producción de la película, haber experimentado la pandemia ha hecho que los temas que toca se vuelvan más relevantes.

Somos seres sociables al final del día y necesitamos sentirnos escuchados, amados, vistos de alguna manera y encontrar la forma de sentir que pertenecemos a algo. Y creo que justo estos personajes están en esa exploración, aunque no lo verbalicen, o aunque no sea consciente, creo que están en la búsqueda de no sentirse tan solos , dijo Renata Vaca.

Es un poco una historia de seres solitarios que se buscan en la oscuridad digamos, y cada quién habrá vivido a su manera la pandemia, pero yo en lo personal siento que nos obligó a sentirnos solos, perdidos, a comprender lo esencial de la vida que es tenerla, y también a disfrutar de las cosas más elementales , agregó Langer.

Aunque Verónica admitió que al principio le costó sentirse cómoda interpretando la situación planteada en la película, su sentimiento de bienestar fue creciendo conforme conoció mejor a Vaca. Como actriz, Langer, quien fue nominada al Ariel como mejor actriz por su participación en Clases de historia, considera que si tienes un personaje, pues hazlo. Y ahí deja lo que tienes para dar, porque se va el personaje. Ya que acabaste de filmar, hiciste la última escena y te fuiste a tu casa, pues ya, eso era todo .

Clases de historia se estrena en salas de cine el próximo 9 de septiembre.