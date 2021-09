Karla Torrijos

Sábado 4 de septiembre de 2021, p. a11

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que dicho organismo analizará a fondo el tema de las suspensiones que reciben los púgiles cuando son duramente golpeados, luego del caso de la peleadora mexicana Jeanette Zacarías, quien falleció el jueves tras permanecer varios días hospitalizada en estado de coma después de ser noqueda el fin de semana por la canadiense Marie Pier Houle.

La originaria de Aguascalientes también había sido derrotada por la vía del cloroformo el 14 de mayo por Cynthia Lozano, en la Arena Coliseo de Reynosa, por lo que el tiempo que transcurrió entre ambas peleas fue muy corto.

“Es una tragedia, estamos muy tristes, es una situación que nos ha sacudido a todos los que estamos en el boxeo, pues una niña de 18 años sale a buscar su sueño y encuentra un destino fatal.

“Vamos a tomar el tema de las suspensiones para analizar a fondo y trabajar en ello a nivel mundial. Zacarías fue suspendida 90 días después de un nocaut en mayo, pero se cumplió ese tiempo y pudo pelear unos días después.

“La interpretación de las suspensiones, sobre todo en nocauts importantes, debe ser para que no entrenen, no haya sparrings ni contacto, y a partir de ahí tener otro periodo adicional para volver a pelear. Es un tema a nivel mundial, no creo que sea justo señalar alguna situación, es un accidente de ring, es un deporte de contacto”, comentó.

Asimismo, el directivo indicó que el CMB ha indagado con los organizadores de la pelea efectuada el pasado sábado en Montreal para saber si se cumplieron los términos que se establecen en este tipo de eventos.