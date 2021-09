Agencias

Periódico La Jornada

Sábado 4 de septiembre de 2021, p. 9

En el debut del taekwondo en Juegos Paralímpicos, Juan Diego García consiguió la séptima medalla de oro para México en Tokio, al imponerse en la final de los 75 kilogramos K44 al iraní Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi, en una jornada en la que Diego López, Jesús Hernández y Ángel de Je-sús Camacho sumaron preseas en la natación.

De esa manera, el país llegó, hasta el momento, a 21 medallas en la justa: 12 bronces, dos platas y siete doradas, para superar las seis áureas que la delegación mexicana ganó en Londres 2012 y las cuatro en Río 2016.

Fue un trabajo duro, sabíamos que no iba a ser nada fácil estar en estos Juegos Paralímpicos, pero ya que estaba en el camino, no me quedó más que enfocarme y no sólo venir a pasear , manifestó sonriente el joven sinaloense de 18 años tras la competencia realizada en la arena Makuhari Messe Hall.

Yo quería hacer historia y ahora ser el primer mexicano campeón paralímpico en el taekwondo, la verdad que me enorgullece bastante; espero que muchas personas que me estuvieron viendo sigan mi camino. Yo voy a seguir dando la cara por México, poniéndolo en lo más alto en las siguientes competencias, y por qué no, en otros Juegos Paralímpicos , sostuvo.

Debutante en Paralímpicos, como el resto de los taekwondoínes, comentó que tal vez por su corta edad llegó con más ganas, con más energía, y le saqué provecho a todo eso para hacer lo que más me gusta. Me dejé guiar por Dios y por todo el trabajo que hemos estado haciendo en el cuerpo multidisciplinario , anotó García, quien es entrenado por la ex olímpica Janett Alegría, la primera mujer que gana una medalla como técnica en taekwondo.

Si bien la pandemia frenó la preparación de los taekwondoínes, convencionales y adaptados, Juan Diego tuvo también el privilegio de recibir orientación de la triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza. Tuve un gran acercamiento con María, fue una de las que me empujó a dar el máximo. Ella me contaba sus experiencias, pero no hay como vivirlas uno mismo, así que voy a vivir para contarlo, y pues eso quería, que no solamente me contaran, sino vivirlo .

El taekwondoín, que se inició en la disciplina a los cinco años compitiendo contra convencionales, agradeció que haya sido de esa manera, porque nunca me puse límites, sentía mucha satisfacción al ir a ganarles sin un brazo, y fue lo que me impulsó , dijo el atleta, quien se encontraba en un gran momento cuando el taekwondo paralímpico llegó a México en 2017 y ahora que debutó en el programa paralímpico en Tokio 2020.

Juan Diego venció al iraní, de 25 años, por marcador final de 26-20 tras empatar a seis tantos en el primer round y terminar 20-12 en el segundo asalto.

En su camino al podio, el también campeón mundial derrotó en cuartos de final, 38-5, al azerbayano Albulfaz Abuzarli.