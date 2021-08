Rubén Villalpando

Domingo 29 de agosto de 2021, p. 6

Ciudad Juárez, Chih., Decenas de personas, juarenses, estadunidenses, mexicanas y de otras naciones han desfilado durante los pasados tres días frente a la casa de Juan Gabriel en Juárez, en la avenida 16 de Septiembre, en su quinto aniversario luctuoso.

Se toman fotos, lloran, cantan, mujeres de comunidades religiosas rezan por el eterno descanso de su alma y cada quien termina cantando su canción favorita del cantautor que escribió sus grandes éxitos en esta ciudad.

El encargado de la casa, que dijo llamarse José asegura que contrario a la creencia popular, sí tienen las cenizas de Juan Gabriel adentro, en un nicho, ahí fue colocada la urna por sus hijos hace dos años y él se encarga de tener en buenas condiciones la casa, jardines, servicios y evitar que ingresen personas extrañas.

Al escuchar la versión de las cenizas una veintena de mujeres que llegaron juntas pidieron que les enseñaran la urna, no puedo , no tengo autorización , dijo el empleado que no quiso identificarse con su apellido, me pagan por cuidar, no por dar información y señaló que esa casa estaba programada para ser museo de Juan Gabriel, pero los problemas con algunos hermanos han impedido que se concrete este proyecto.

Una de las señoras, doña Martha menciona que Juan Gabriel, el que se crió en esta frontera, el Divo de Juárez, que llegó de Michoacán como Alberto Aguilera Valadez “ordenó que sus cenizas descansaran en este lugar y por eso desde hace dos años están ahí, adentro, olvidadas hasta por sus hijos, nietos y familiares, se encuentran en la que fuera su casa en esta ciudad y la que compró para su mamá que llegó trabajando como sirvienta en esta morada.

La gente, sus seguidores presentes de México y Estados Unidos en su mayoría dicen que a pesar de que han pasado cinco años de su muerte, el recuerdo del más grande artista sigue vivo en las canciones y con voces diversas, desafinadas la mayoría de ellas cantan Amor eterno, El señor sol, No tengo dinero ni nada que dar o el Noa Noa y así, van llegando, unos se quedan y otros se van hasta completar varios cientos y miles como afirma el encargado.