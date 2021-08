Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 28 de agosto de 2021, p. 6

Para Ofelia Medina, el cine y la actuación han sido su vida, pero su ocupación prioritaria es el activismo en beneficio de la niñez y las comunidades indígenas.

A más de cincuenta años de trayectoria, la actriz será reconocida, con el Ariel de Oro, en la ceremonia de finales de septiembre, pero, antes, el próximo día 4, la Escuela de Cine Comunitario y Fotografía Pohualizcalli, le entregará el Cuitláhuac de Oro.

Ambos galardones, son para la también directora y guionista, un gran regalo y la emocionan, pues provienen de las comunidades , que en estos casos son la cinematográfica y la estudiantil.

En realidad “no me siento muy bien de recibir homenajes, pues no sé cómo tomarlos; pero la Escuela de Cine Comunitario, me parece una maravilla, porque es importante que los jóvenes tengan acceso a este arte, el cual se hace desde la comunidad y para la comunidad. El 4 de septiembre estaré ahí con los estudiantes y podré escuchar sus comentarios, porque también se exhibirá Se construyen sueños, la primera película que dirigí”.

Después, el 25 de septiembre, Medina, recibirá el Ariel de Oro, que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, por más de 50 años contribuyendo al desarrollo y crecimiento del cine mexicano .

La actriz, nacida el 4 de marzo de 1950, en Mérida, Yucatán, ha sido galardonada con el Ariel en tres ocasiones: en 1985 a Mejor Actriz por Frida, naturaleza viva; en 2005 a Mejor Coactuación femenina por Voces inocentes; y en 2011 a Mejor Coactuación femenina por Las buenas hierbas. También fue nominada a Mejor Actriz por El cambio, en 1974. En años recientes, ha aparecido en las cintas Nadie sabrá nunca, Guadalupe Reyes y El hubiera sí existe.

La artista expresó: Saber que me otorgaron el Ariel fue una sorpresa muy grande; no tenía la menor idea, y nunca lo había pensado. Fue un abrazo saber que mi comunidad me anima. Y mi historia en el cine, sí empezó como actriz, después he sido guionista y ahora estrenaré mi segunda película como directora. Estoy emocionada e ilusionada de seguir dirigiendo cine; además de actuar, escribir, editar y lo que venga .

Medina detalló: Mi vida en el cine, teatro y la televisión no son las únicas facetas; tengo la ocupación de la niñez indígena como prioritaria, lo cual ha salvado mi salud mental; ellos son mis maestros, porque las comunidades son el futuro; eso es lo que estoy aprendiendo de ellos: a ser comunidad .

Lo mismo sucede, afirmó, “en este caso, pues el Ariel lo otorga la comunidad cinematográfica, lo cual es muy valioso para mi; que mis amigas, compañeras, compañeros, jóvenes, rucos y todos votaran me conmueve, anima y lo agradezco muchísimo”.

En un viaje al pasado rememoró: “La historia de mi vida empezó como actriz, después he vivido en el cine, porque estuve muy joven casada con Alex Phillips, quien es una tradición cinematográfica, hijo del gran fotógrafo Alex Phillips quien hizo la primera película sonora en México: Santa. Tengo un hijo de él y un nieto que es actor; somos como una historia del cine nacional”.