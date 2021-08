▲ Me he ganado la vida y he proporcionado sustento a mucha otra gente; he tenido lo mejor de ambos mundos, sostiene la cantautora. Foto tomadas de la página de Facebook de la artista

Por fortuna, Decca Records sí estuvo interesada, y You Can’t Have My Love no tardó en llegar a los favoritos de música country. En 1955 conoció a un joven Elvis que ya tenía varios seguidores en algunos lugares de Estados Unidos, pero aún no gozaba de fama masiva. Nunca había escuchado de él, pero teníamos mucho en común. Éramos dos felices con deseos de hacerla .

Su aparición en la radio local, cuando tenía sólo 15 años, atrajo la atención del cantante de country Hank Thompson. Llamó después de mi presentación y me invitó a hacer una colaboración con su banda. ¡Yo casi me meo en los pantalones! , relató. Él la llevó a su sello discográfico, Capitol, para que le ofrecieran un contrato. “Le dijeron: ‘Es bastante buena, pero las chicas no venden discos, así que no nos interesa” recordó Jackson.

No creo que algún hombre me haya tratado mal; eran maravillosos conmigo , expresó. Su padre fue uno de los primeros en demostrar ser crucial en la vida de Jackson. Fue él quien me puso una guitarra en las manos y comenzó a enseñarme acordes. Tocó el violín y cantó en una banda durante un tiempo, pero eran días de la depresión, así que nunca pudo abrir sus alas. Depositó eso en mí, viajando conmigo y convirtiéndose en mi confidente y mánager .

Hicieron cosas juntos y salieron durante un tiempo. Me dio un anillo. No le pregunté si tenía otras novias. Pensaba que lo que no supiera no me iba a herir , sostuvo Wanda.

A pesar de que por esa época era cantante de country, “Elvis vio algo en mí. Me dijo: ‘Deberías probar el rocanrol. ¡Es simple!’ Mi papá y yo hablamos sobre eso y respondió: ‘Esta va a ser la próxima gran música. Son los jóvenes los que compran los discos y llaman a las estaciones de radio, y tú necesitas canciones que les gusten’. Yo podía ver cómo esos jóvenes se estaban volviendo locos por Elvis, así que hacía sentido”, narró.

Wanda Jackson empezó a lanzar discos de rock y de country, con un nuevo sonido. Desarrolló un aullido salvaje que se volvió su firma. Sin embargo, su éxito seguía siendo esporádico en Estados Unidos. A finales de los años 80, el rock volvió a ganar fuerza y, en los 90, cuando sus discos fueron redescubiertos en Europa, la gente comenzó a pedir una gira.

Pensé que me iba a sentir tonta en mis cincuentas-sesentas cantando temas sobre una adolescente. Pero la audiencia estaba tan entusiasmada por escuchar esas canciones de la manera en que sonaban en el disco que no tuve ningún problema con eso durante mucho tiempo , destacó Jackson.

Durante la década pasada, además del gran reconocimiento, fue incluida en el Salón de la Fama del Rocanrol como una temprana influencia , y lanzó tres álbumes. Para su nuevo disco, escribió más canciones que en décadas, y también puso más historia personal en ellas. Jackson le atribuye eso a la edad y las circunstancias. Mi esposo falleció en 2017 y eso me dejó devastada. Las historias que cuento en este álbum son sobre nuestro matrimonio y lo que pasamos .

Wanda tomó la decisión de retirarse por sus problemas de pie y rodilla que juntos le hacen muy difícil mantenerse en el camino. Por fortuna, pudo superar su infarto porque su hija la llevó pronto al hospital para que le dieran una inyección que rompió el coágulo de sangre. Fui muy afortunada. Jerry Lee Lewis tuvo el mismo tipo de ataque grave y él no salió tan bien , refirió la cantante.

Aunque extraña estar de gira, Jackson se siente satisfecha con su vida personal. Me he ganado la vida y he proporcionado sustento a mucha otra gente, y he tenido lo mejor de ambos mundos. No fui tan conocida como para perder mi privacidad, pero sí lo suficiente como para llenar auditorios. Si puedes voltear hacia atrás y decir eso, yo diría que es una vida bastante buena .

Encore está disponible en plataformas de streaming.