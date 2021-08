Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de agosto de 2021, p. 27

Managua. La fiscalía de Nicaragua acusó ayer de lavado de dinero al periodista Carlos Fernando y al ex diputado Pedro Joaquín, hijos de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), mientras agregó el delito de presunta apropiación y retención indebida a su hermana Cristiana, quien aspiraba a la presidencia y está bajo arresto domiciliario desde junio por cargos de lavado de dinero. Las imputaciones, según el Ministerio Público, siguen a la investigación a la desaparecida ONG que fundó la ex mandataria y otro cargo por supuesto enriquecimiento ilícito.