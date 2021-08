Rafael Perrín detalló: Se cuenta con toda la tecnología que te imagines; es como si fueras a ver un concierto de Rammstein, Metallica o de The Rolling Stones. Se tendrá una trajinera monumental, de 16 metros de alto, la cual estará montada sobre el islote, donde habrá pantallas, cantos, música y coreografías, así como subtítulos en inglés, pues la finalidad es que asistan espectadores de todo el mundo .

El musical se diseñó para que se convierta en una atracción, generadora de una gran derrama económica para Xochimilco; de verdad, toda la gente del lugar, será beneficiada y justificada, luego de dar tanto amor a nuestro país .

También “estamos cuidando la biósfera –la fauna y la flora– para que no sean afectados, incluso se realizan estudios al agua en torno al islote, pues habrá un galeón español que llega e invade; asimismo se observarán efectos visuales y sonoros como bombas, explosiones o fuego”.

La Llorona en Xochimilco, enfatizó, es un espectáculo, a la altura, de cualquier atracción turística mundial. El objetivo establecido es que pueda ser visto por familias completas, pues encierra un mensaje de amor que surge de una historia de odio .

Perrín puntualizó: Nos interesa mostrar, que a partir de un acto bélico somos el resultado. Desde entonces, los mexicanos sentimos el deseo de amar y recibir a la gente, ser considerados buenos anfitriones .

Estamos rodeados de mucho odio, las personas no se cuidan, porque no se quieren y no quieren a los demás; por eso consideramos que alguien tiene que decir que el amor es el ganador y la única solución para que gire el planeta .

La Llorona en Xochimilco, musicalizada por Antonio Calvo, con 500 personas en la producción y 100 por ciento mexicana tendrá temporada inicial partir del primero de octubre al 30 de noviembre. Cuenta con los protocolos sanitarios y de sana distancia. Los boletos se encuentran disponibles por la plataforma Ticketmaster.