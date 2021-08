Ap

Cannes. En Annette de Leos Carax, una ópera rock encantadoramente demente, Adam Driver canta en algunos lugares extraños. En una moto. En el mar. En medio de hacer el amor.

Como era de esperar, Annette causó revuelo en la 74 edición del Festival de Cine de Cannes, donde su estreno la noche de apertura provocó una amplia gama de reacciones. Y previsiblemente difirieron las opiniones sobre este musical absurdo pero sincero de 140 minutos de elaborado melodrama, compuesto por Sparks (el dúo pop Ron y Russell Mael) y coprotagonizado por una bebé resplandeciente (Annette) representada en forma de marioneta.

Pero si alguien puede coincidir en algo sobre Annette, es que Driver es realmente bueno en ella. Extraordinario, incluso. Para un actor propenso a lanzarse de lleno a la visión del cineasta, tal vez sea un nuevo pináculo de compromiso riguroso. Hasta en las escenas más extravagantes de Annette, Driver es ferozmente dedicado e intensamente físico. ¿Y esos lugares más inusuales para cantar, como en medio de sexo oral? Otra nueva experiencia.

Se siente muy singular , dijo Driver. Como: no volveré a hacer esto... lo más probable , agregó, en una entrevista a Ap.

Pero Annette es algo diferente incluso para el ecléctico Driver. Se comprometió a hacerla hace siete años luego que Carax, lo contactara tras haberlo visto en la serie Girls.