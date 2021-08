Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 14 de agosto de 2021, p. 8

José Luis Tamayo Barbosa es uno de los primeros animadores de México, aunque su legado es más reconocido por ser el autor de la emblemática ilustración de Cri-Cri, El Grillito Cantor que protagoniza el universo fantástico imaginado por el compositor Francisco Gabilondo Soler.

El ilustrador dejó sus estudios tras la muerte de su padre y empezó a trabajar una empresa estadunidense instalada en México haciendo calcas de dibujos en acetatos. Ahí se acercó al director de la compañía, Ernesto Terrazas, quien además era dibujante de Disney. “Fui su asistente y así me fui dando cuenta de la forma de elaborar los storyboard para que sean graciosos, hacer modelos y esas cosas”, explicó el animador en entrevista.

Complementaba sus conocimientos con lo que veía en el cine. Más tarde pasó a realizar escenografías, cuyo proceso todavía recuerda, “se empieza una idea y luego se plasma en una serie como historieta, después ya se sacan las ideas y se planea una escenografía, o sea los layouts”, describió.

Una vez que la empresa de animación terminó de instalarse, Tamayo se quedó como director de la compañía.

A su vez, el penúltimo día que estaría abierta la convocatoria de Reader’s Digest para dar forma a Cri-Cri, el personaje de Gabilondo Soler, José Luis Tamayo empezó a bocetar. Hice dos bocetos, más o menos me gustaron, eran ya como las 12 de la noche. Al día siguiente me levanté temprano y me puse a trazar otra vez y a perfeccionar el boceto porque el sistema yo ya lo dominaba y lo llevé de volada , contó.

Tiempo después le avisaron que él había ganado el concurso. Hice un grillito que tenía la pancita rayada, ése fue el que se quedó , indicó.

Era 1962, y en aquella época la música de Gabilondo Soler ya era conocida por una gran parte de la infancia mexicana. También se sabía que el compositor veracruzano no era fanático de los dibujos, había rechazado la oferta de Walt Disney para comprar los derechos de sus canciones y a sus personajes, pero el diseño de Tamayo fue bien recibido.