Sin embargo, la llamada hija del teatro ha construido montajes exitosos como Las mujeres no tenemos llenadero y Madre sólo hay una y como yo ninguna.

Casi como juego inició esta carrera, la cual no ha soltado ni por un instante, y que, por el contrario, ha aprendido a respetar y conocer, incluso con sus transformaciones, evoluciones y los retos que ello ha implicado .

Todos los actores de mi edad, que conozco, todos, andamos buscando, taloneando y haciendo; no es que seamos imparables, sino que no podemos detenernos, pues nos levanta el hambre.

La vida ha sido generosa conmigo

Luego de mencionar una lista interminable de sus trabajos, Susana Alexander afirmó: Malagradecida sería yo, si no viviera contenta, la vida ha sido muy generosa conmigo; tengo dos hijos extraordinarios, cuatro nietos maravillosos, mi casa de campo y mis 20 amados perros .

Además la gente me reconoce, hago lo que me gusta y continúo activa. Jamás me voy a permitir estar amargada .

Alexander comentó que aborda temas como el de los abuelos y la tercera edad en el streaming Bendita menopausia, en el que recopila textos de Franz Kafka, pensamientos de Jean-Paul Sartre, Herman Hesse, Pablo Neruda, Isabel Allende y Platón.

Hablo de ese tema que es la etapa en la que me encuentro; es mi presente y quiero compartir textos hermosos que hablan sobre esa fase y que invitan a la reflexión. Está dirigida a jóvenes, pero también a gente de mi rodada, que se verá reflejada y conmovida .

Subrayó: “No podemos permitirnos el lujo de llegar a viejos y ser amargados, nunca; esta premisa también se la he transmitido a mis hijos, porque estamos acostumbrados a rebuznar por lo que no tenemos, a envidiar al prójimo y a desear otras cosas”.

La actriz promete que con esta maravillosa y mágica obra, de poco más de una hora, hará sonreír a su público, porque contiene gran dosis de humor, pero, principalmente, el bagaje que ha concentrado y desea seguir compartiendo en línea.

Ahora, Alexander observa a la pequeña de siete años que emprendió el camino en la televisión, que descubrió y creció a través del teatro, que tuvo la posibilidad de explorar en la televisión otros géneros y tener coqueteos con el séptimo arte, que ha sido capaz de transformarse y reinventarse, enfrentando a las nuevas generaciones, a la tecnología y convirtiéndose –como afirma– en “la reina del streaming”.

Bendita menopausia se presentará el sábado, a las 18 horas y permanecerá en servicio por renta 48 horas para que el público pueda disfrutarla en otro horario. Los accesos pueden adquirirse en https://benditamenopausia.boletia.com/