hilipe Lejeune, de quien nos hemos referido en anteriores ocasiones, sostenía que siempre detrás que una autobiografía siempre venía otra forma de arte. Después de los años en los ruedos creando obras de arte magistrales de cada faena, los toreros se quedan sin su medio de expresión y desean expresar lo que sintieron, lo que vivieron y quieren cerrar su ciclo y rehacer su vida y por eso vuelven a la escritura, tratando de construirse para encontrar su vida interior. al final de su vida, Conchita Cintrón, al final de su autobiografía, dijo lo siguiente:

“No recuerdo haber tomado en mi vida más que una única decisión firme y disciplinada: la de verme frente a un montón de cuartillas con la intención de poner en ellas estos recuerdos. Las otras resoluciones que hayan surgido fueron fruto apenas de un ligero presentimiento. No conocí luchas íntimas. Me hice caballista en una noche ya narrada y torera en una tarde empolvada, que también describí. Nada de lo que he realizado obedeció a proyectos ni planes. Un día dejé los toros, el público y los caballos. Tampoco puedo afirmar que fue una tarde o fecha premeditada.

Y con esto sostuvo que escribir es una decisión, reflexionar sobre el escribir se vuelve una meditación sobre la propia identidad , buscar respuestas a su yo interno quiénes son, de dónde vienen, hacia qué se dirigen. ¿Por qué escriben estas toreras sus autobiografías? ¿Qué es lo que tratan de decir?