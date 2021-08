S

in señas particulares (2020), primer largometraje de ficción de la realizadora Fernanda Valadez, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), refiere la dura experiencia de Magdalena (Marcela Hernández), una mujer que en el laberinto de la burocracia judicial busca desesperada el paradero de su hijo Jesús (Juan Jesús Varela), cuyo paradero desconoce desde que partiera, tres meses antes, a Estados Unidos en busca de una oportunidad laboral. Como tantas otras madres en una situación similar, Magdalena recibe la explicación absurda que desestima su caso y que en resumen concluye que si un hijo se marcha sin permiso de la casa de sus padres, su caso no puede considerarse como el de una persona desaparecida, y por lo mismo no hay delito o crimen que perseguir. En otros delitos, como el abuso sexual o los feminicidios, la lógica es parecida: un crimen de odio se transforma mañosa y burocráticamente en un rutinario ajuste de cuentas pasional, y el caso se encamina, invariablemente, hacia un carpetazo.

Con un guion de la cineasta y de su colaboradora Astrid Rondero, quien antes dirigiera Los días más oscuros de nosotras (2017), y con un estupendo trabajo de fotografía de Claudia Becerril, Sin señas particulares aborda el tema de las personas desaparecidas en México (hasta la fecha más de 75 mil casos, en su inmensa mayoría no resueltos), de una manera original, despojada de sentimentalismo o de insistencias anecdóticas, libre también del característico efectismo de los diseños sonoros que ociosamente buscan enfatizar un drama, de sí desgarrador, y que casi siempre frustran las mejores intenciones de documentalistas y otros narradores fílmicos. La violencia a la que alude este road movie que va de Guanajuato a los estados fronterizos, y que pasa por las morgues y los no menos desolados escritorios donde se acumulan cientos de carpetas con fotografías de cadáveres no identificados, sin señas particulares que reportar, tiene vínculos con narrativas como la memorable Heli (2013), de Amat Escalante, aun cuando está despojada de toda brutalidad gráfica.