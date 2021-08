E

l otro día vino a la Ciudad de México, desde San Luis Potosí, Germán Montalvo. Su estancia sería de dos días, pero se hizo un espacio entre sus citas para visitarme. Apenas pasó a la casa, amigo querido de Vicente Rojo que fue, después de un abrazo, muy sentido y muy afectuoso, nos sentamos y empezamos a platicar.

Antes que nada me habló de su amistad con Vicente, a quien se refiere como Mi maestro. Lo empezó a ser en la Imprenta Madero, donde impartía sus enseñanzas únicamente con el ejemplo. ¡Cómo lo incomodaba que nos consideráramos sus discípulos! Pero, así como fue mi maestro entonces, lo siguió siendo hasta el final, y yo seguiré siendo su discípulo hasta el último momento de mi vida.