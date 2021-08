Abril del Río

Periódico La Jornada

Jueves 5 de agosto de 2021, p. 3

Sin medallas olímpicas, pero con muchas satisfacciones por haber brindado sus mayores esfuerzos en Tokio 2020, retornaron un grupo de atletas mexicanos, encabe-zados por Alexa Moreno, la gimnasta que quedó a un paso del podio en la prueba de salto y que aún no decide si continuará hasta París 2024, y el clavadista Rommel Pacheco, quien puso fin a su carrera deportiva y se iniciará en la política.

Alexa, quien fue apresuradamente sacada de la terminal aérea por su representante, se detuvo sólo un momento para comentar sobre su competencia, en la que, a pesar del resultado y de las apreciaciones de los jueces que la mandaron al cuarto lugar, se mostró satisfecha por su desempeño.

“Me sentí muy bien, confiada, segura, tranquila, creo que hice mi mejor trabajo y lo disfruté muchí-simo. Fue un mejor resultado del que esperaba, la verdad no pensé que me fuera a ir tan bien y, obvio, siempre quedar tan cerca del tercero…, pero estuvo bastante bien.”

Sobre la sensación colectiva de que los jueces no fueron justos con ella, señaló que eso ya está fuera de mí; la verdad me siento muy bien con lo realizado, no cambiaría nada, no me arrepiento de nada, creo que mi preparación fue la que tuvo que ser, y pues ya, así salió el resultado .