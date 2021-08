Enrique Méndez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 1º de agosto de 2021, p. 3

San Ignacio, Sin., La democracia no puede fracasar , expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en la víspera de la consulta popular se le preguntó, en una breve entrevista, que la apuesta de algunos actores políticos es por el fracaso del primer ejercicio de ese tipo en la historia del país.

También, en su discurso durante la supervisión de la carretera entre este municipio y Tayoltita, Durango, el Presidente dijo que, aun cuando quería participar en la consulta, no podrá porque en los municipios que visitará no se instalarán mesas receptoras.

Desgraciadamente los que deberían estar promoviéndola, no quisieran que se supiera nada. Ni hay casillas suficientes. Estaba pensando en votar, pero adonde voy (La Yesca y Compostela, Nayarit) no habrá casilla. No se escucha nada, no se informa; silencio, cuando deberían promover la participación de la gente , enfatizó.

Además, resaltó el valor de la democracia representativa, pero también consideró relevante la democracia participativa. No se agota la democracia sólo en elegir a nuestros representantes. El pueblo debe participar constantemente, por eso la importancia de las consultas, del plebiscito, del referéndum de la revocación de mandato. Todo eso se puede practicar , declaró.

Con la consulta de este domingo, para definir si se investiga o no a los ex presidentes, se busca que los ciudadanos den su opinión, la que se tenga, en cualquier sentido, como mujeres y hombres libres, pero hay que participar porque es democracia .

Recordó que, después de esta consulta, en marzo de 2021 se llevará a cabo la revocación del mandato, cuando también por primera vez se preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente López Obrador concluya o no su mandato.