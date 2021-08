Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 1º de agosto de 2021, p. 2

Morelia, Mich., Las 60 comunidades purépechas adheridas al Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) acordaron participar en la consulta popular a celebrarse este domingo, incluso aquellas que no permitieron la instalación de casillas en los comicios del pasado 6 de junio.

No obstante que el Instituto Nacional Electoral (INE) no remitió mesas receptoras en las 12 comunidades donde no se instalaron casillas ni hubo labores proselitistas de partidos políticos en el pasado proceso comicial, los habitantes de estos pueblos originarios, como Sevina Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua y Tarícuaro, entre otros, podrán votar a favor o en contra en poblaciones vecinas.