Si no han salido a protestar no es porque a todos les llegue el agua, el servicio es irregular; en otras calles les llega dos o tres días por semana, a algunos sólo un día y uno se tiene que conformar , comentó Emilio Santiago, habitante de esa zona de Coyoacán.

Los pobladores del Ajusco no son los únicos que han padecido escasez en semanas recientes, ya que residentes de Santo Domingo manifestaron que en su colonia hay calles que han durado hasta 60 días sin recibir una sola gota.

Los vecinos señalaron que han tratado de resistir la escasez, pero al ser un recurso indispensable para sobrevivir, y pese a los reportes, llamadas telefónicas y escritos que han hecho para que les pueda llegar el líquido, no han obtenido respuesta de las autoridades, por lo cual se vieron obligados a cerrar las calles.

Durante dos días habitantes de la colonia Ajusco Coyoacán han bloqueado calles de esa zona para protestar por no contar con agua potable. Ayer por la mañana impidieron el paso de vehículos en avenida Aztecas y su cruce con Rey Tepalcatzin, tras señalar que autoridades de la alcaldía y el gobierno local incumplieron el compromiso de dotarlos del servicio.

Los pobladores reconocen que tienen graves problemas en los Pedregales por la falta de agua potable y a pesar de que ya no hay un uso político en el reparto, la que se distribuye por medio de pipas no alcanza, por lo cual su exigencia es que se les dote a través de las redes de distribución.

Ante la falta del suministro, la semana pasada los pobladores hicieron recorridos con personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para tratar de identificar qué es lo que ocurre, por lo que se verificaron las redes de válvulas y los tanques de abastecimiento.

Finalmente se encontró que hubo manipulación de los mismos vecinos que estaban desesperados por no tener agua y la fuente externa de abastecimiento –el tanque de Cuicuilco– es muy inestable y no recibe la cantidad prevista, lo que provoca que no alcance el líquido para la zona alta de Santo Domingo, explicaron los quejosos.

Además, la demanda de pipas es constante en los Pedregales y a todas horas, no importa si es de día o de noche, lamentaron los vecinos, quienes piden un reparto más equitativo en toda la ciudad y que se realice un programa integral que resuelva la situación.