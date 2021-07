Ana Mónica Rodríguez

Mundanos, no es una banda , sino un laboratorio, experimento o colectivo , en el que los músicos viven la magia y la pasión de sus ejecuciones, con la única finalidad de crear y ser felices.

Así lo expresaron el guitarrista Ismael Frausto y el cantautor español José Riaza, quienes junto con la cantante Julieta Soto, el bajista Ray Growl y el baterista Ángel Bermúdez integran la agrupación de artistas independientes reunidos con el infinito placer de hacer música sin complicaciones, pretensiones o géneros predeterminados .

Riaza sostuvo: El tema es disfrutar la música, no encasillarnos con el concepto de banda, pues estaríamos atados los unos a los otros; además, tendría que haber un líder, trabajar cierta imagen, pero cuando formamos un colectivo, si bien, hay un cantante o dos, o los que queramos, puede ser un rol rotativo para que no pese tanto la vida, nos divirtamos y eso es la felicidad que ejercemos como artistas .

Mundanos lanzó su primer sencillo –de título homónimo al nombre del colectivo– que se encuentra disponible en plataformas digitales. La idea de los músicos es continuar creando, sin planear o pensar en el futuro; someter a consenso las ideas y tomar decisiones de manera democrática, pero sin líderes que impongan sus visiones particulares. Su lema sería todos queremos lo mismo y su espíritu fraterno y creativo rondaría la unidad de una comuna jipi.

Frausto retomó: La idea de no ser una banda es no ser todo lo que se repita de nuestras historias personales y de los demás grupos; es decir, el asunto de los grupos es una burocracia y cuando surgió este laboratorio creativo platicamos nuestras experiencias horrendas y coincidimos en que no queríamos que se repitieran nunca .

De hecho, prosiguió, “la música que hemos tocado a lo largo de nuestras vidas tiene un poco de contestatario, revolucionario y de no estar de acuerdo con el statu quo; en congruencia con esto, por qué tendríamos que ser una banda; además, no nos interesa pelear por ser exitosos, tener millones de seguidores en redes sociales, lo que queremos es hacer música, lo cual nos vuelve felices”. La realidad, comentaron divertidos, es que queremos ser libres y absolutamente promiscuos .

Sin prejuicios