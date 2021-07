▲ Nueve compañías participarán en el festival organizado por el fundador de La Cebra Danza Gay. Foto cortesía del encuentro

El programa incluye Deconstrucción del Óle, de Ángel Vázquez; la compañía Íntimo Tango presentará fragmentos de sus obras más representativas, y ArTaller llevará la pieza El tango perpetuo del diablo y los Ángeles de Charlie. Mientras la agrupación anfitriona, La Cebra Danza Gay, interpretará Equinos en busca de sangre.

En esta edición, Rivera pidió a los participantes que la danza fuera la protagonista, que hubiera derroche de movimiento, independientemente de la temática .

En el encuentro participan Íntimo Tango y ArTaller, agrupaciones que no tienen nada que ver con la danza gay, pero que desearon sumarse a la programación. Me emocionó. Me pareció simbólico, porque el festival es incluyente , indicó Rivera.

Según el organizador, la diversidad es un tema que nos atañe a todos como mexicanos. La diversidad no sólo existe en los roles sociales sino en toda nuestra vida, en toda nuestra cotidianidad .

El Festival de Danza de Diversidad de Género de la Ciudad de México Teoría del Arcoíris se desarrollará el sábado 7 y domingo 8 de agosto a las 20 y 19 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, colonia Centro Histórico, cerca de la estación Allende del Metro), con las disposiciones que dicta el semáforo epidemiológico vigente.