Todavía no me lo creo. Saber que había muchas otras perso-nas que se entrenaron durante años para estar aquí, no sólo para el skate, y haber logrado una medalla para Brasil es muy gratificante. Ahora podré convencer a todos mis amigos para que salgan a hacer skate conmigo. El skateboarding es para todos , dijo a TV Globo.

Pero eso no siempre fue así para las chicas, incluso para las 20 pioneras que compitieron por los barandales, rampas y cornisas del Parque Urbano Ariake. El elenco incluyó a la brasileña Leticia Bufoni, cuyo padre le partió en dos pedazos su patineta cuando era niña. Lloré por horas , recordó.

Bufoni bromeó al decir que convencer a su papá para que la dejara usar una tabla fue más difícil que conseguir la clasificación a Tokio.

Las skaters pronosticaron que para los Juegos de París 2024, las mujeres podrán derrochar más talento y trucos tras la experiencia de Tokio.