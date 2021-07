Ap

Tokio. Con un doblete de Stina Blackstenius, las suecas sorprendieron ayer a Estados Unidos con una victoria 3-0 al arrancar el torneo de futbol femenil de los Juegos Olímpicos, a dos días de la apertura oficial de la justa.

Las estadunidenses, cuatro veces campeonas del mundo, primeras del ranking y favoritas al oro en Tokio, se presentaron invictas en sus últimos 44 partidos. Pero Suecia se ha transformado en su principal némesis en años recientes. Las suecas dejaron fuera al conjunto de las barras y las estrellas en los cuartos de final de Río 2016 tras un despliegue ultra defensivo.

¿Que si esperábamos este resultado? Pues no , dijo la delantera estadunidense Megan Rapinoe. Es frustrante, y sobre todo que sea Suecia. Encontraron muchos espacios. No tengo idea de cuántos goles nos han anotado todo este año. Ni me acuerdo de la última vez que encajamos un tanto. El que nos metan tres no tiene nada de agradable .

En el duelo correspondiente al Grupo G, Suecia se adelantó al minuto 26 con el cabezazo de Blackstenius al segundo palo a un centro de Sofia Jakobsson.

Estados Unidos, también cuatro veces campeón olímpico, tardó en engranar y generó su mejor ocasión en la segunda parte con un remate de Rose Lavelle que se estrelló contra un poste. El técnico Vlatko Andonovski hizo cambios con los ingresos de Carli Lloyd por Alex Morgan y Julie Ertz por Sam Mewis.