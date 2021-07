Ap

Jueves 22 de julio de 2021, p. a10

Una y otra vez, año tras año, los dirigentes olímpicos dicen que la política no tiene na-da que ver con los Juegos Olímpicos. Pero, ¿cómo se puede hacer a un lado la política cuando se trata de sacar adelante un certamen tan complejo como una justa olímpica en medio de una feroz pandemia?

De inicio, la comunidad médica japonesa en su mayoría se opone a la realización de la justa y el principal asesor de salud del gobierno, el doctor Shigeru Omi, dijo que no es normal realizar una competencia de esta envergadura durante una crisis sanitaria mundial.

Las revistas médicas The Lancet y The New England Journal of Medicine expresaron su preocupación al respecto. La primera criticó a la Organización Mundial de la Salud por no tomar una postura firme y la segunda dijo que la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de llevar a cabo los juegos no se basa en la mejor evidencia científica .

A nivel local, el segundo diario de mayor venta de Japón, Asahi Shumbun, pidió la cancelación de los Juegos. Lo mismo hicieron otros diarios regionales.