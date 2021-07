Las pugilistas mexicanas debemos creer más en nosotras mismas , explica; ahora que se abrió el boxeo a las mujeres en Estados Unidos y las chicas de allá, muchas olímpicas, están destacando, nosotras debemos aprovechar, pero si no nos la creemos, pues fallamos, como ha sucedido .

Después de vencer a Fernández en su primera defensa, la campeona empieza a imaginar posibilidades. Ya se demostró que no fue una noche de suerte por la que le quitó el título a Guadalupe Martínez en diciembre de 2020 y ahora piensa que debe ser más ambiciosa.

He vivido una evolución que me hace sentir más segura , comenta; no sólo madurez, sino que encontré un modo más agresivo, mi mente cambió y desde luego mi cuerpo es más fuerte y atlético .

Durante el combate, desde su esquina le gritaban a Lourdes que se plantara a esperar a Diana. Pero la campeona no quería decepcionar en su primera defensa, así que salió a buscar el choque y gracias a eso regaló una emotiva contienda.