Sí ha habido un proceso de negociación, más de 90 por ciento de los problemas o los temas a discutir ya se han resuelto, y está pendiente un acuerdo sobre los despedidos. Lo demás son versiones que no voy a confirmar, no me voy a meter ahí , dijo en entrevista.

Ante versiones sobre un posible cierre de la agencia, el vocero presidencial respondió que al momento no hay nada qué informar a la opinión pública, más aún porque la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha emitido el laudo sobre la imputabilidad de la huelga (la parte en que recae la responsabilidad del paro).

–¿Hay algo que informar en este momento?–, se le insistió.

–Por el momento, no, no hay nada de carácter público. Sí hay una propuesta pero no es pública, yo no voy a confirmar ni a desmentir.

El gobierno, por instrucción del presidente López Obrador, ha buscado en todo momento el diálogo y la conciliación para encontrar una solución al conflicto, subrayó.

Estamos en esa ruta, se ha avanzado más de 90 por ciento de las demandas del sindicato y se están atendiendo las partes que faltan, eso es lo que yo puedo decir , añadió.

Hay una serie de comentarios sobre un acercamiento para que haya una solución. El tema fundamental de diferencia es el de los despidos y reclaman su reinstalación; hay una lista de trabajadores (despedidos). Ese es el único punto del litigio (pendiente).

El sindicato convocó a asambleas este fin de semana para analizar una posible solución al conflicto derivado del estallamiento de la huelga el 21 de febrero de 2020.

El 2 de marzo pasado, en un comunicado, la agencia dijo que el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) ponía condiciones inaceptables, se niega a conciliar y sus pretensiones están enfocadas al cierre de Notimex .