Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 le abrieron el camino con un quinto lugar. Tiene dos medallas de plata, la más reciente en el continental de la especialidad de Guadalajara este año.

Hace varias semanas realizó un campamento en España y retornó a los entrenamientos en la Universidad de Bath. Durante ese periplo se realizó pruebas de Covid-19 que dieron negativo y una vez que llegue a la Ciudad de México le harán otro estudio de laboratorio más en búsqueda de PCR para, con la confirmación de su salud plena, salga rumbo a Tokio el próximo domingo, entre el grupo de clavadistas, gimnasia artística y rítmica seleccionados.

Llegó a la tercera ronda en el Mundial de Hungría

“Me siento fuerte, en el Mundial (de Hungría) llegué a la tercera ronda. Mis padres me desearon mucha suerte en Tokio, y me recomendaron que no me pusiera nerviosa porque estaría en el mismo lugar al que fui en 2019. ‘Tómalo como otra competencia y disfrútalo’, me expresaron”, comenta Prisca, quien estará en el tatami japonés, la cuna del judo, el 27 de julio.