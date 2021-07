E

n 2014, un sonido abigarrado y a la vez lúdico, no convencional, llamó la atención con el disco Nikki Nack. La artista perpetradora era la neoyorquina Merill Garbus, mejor conocida como tUnE-yArDs. Aunque se trataba de su tercer trabajo fonográfico (debutó en 2009), fue hasta entonces que hizo eco entre medios y público como un talento independiente distintivo: una voz femenina muy grave, soul, de tradición jazzy, inserta en estructuras electro-pop quebradas, algo alterada a veces en su expresión, haciendo mofa de las contradicciones de la sociedad contemporánea, con percusiones tribales muy marcadas, corales llamativos. Inolvidable su atractiva actuación en el festival Corona Capital de ese mismo año. Para 2018, echó mano de recursos electrónicos, así como de algunos ritmos provenientes del hip hop y el dubstep, sin abandonar su espíritu inventivo, minimalista, alter-pop, con el álbum I Can Feel You Creep into My Private Life; sin embargo, aunque es muy buena producción, no fue tan distinguido, quizá por ser un poco más experimental.

Para 2021 reaparece con el magnífico Sketchy, buscando rescatar la espontaneidad de sus primeros discos, pero refinando lo aprendido en el camino. Quizá lo que más destaca es que Merill usa la voz de manera menos apresurada, menos gritada, con una técnica más pulida y suave, emitiendo notas más alargadas, un canto más flotante y dulce, trabajado más desde las emociones y menos desde el cerebro observador del entorno; menos furia incontenible, más gozo melódico. Temas más personales y reflexivos, provenientes del encierro de 2020.