Periódico La Jornada

Viernes 9 de julio de 2021, p. 6

Los Ángeles. Han pasado dos años desde la más reciente película de Marvel, un inconmensurable abismo para una máquina imparable de filmes. Entre tanto, los estudios han llevado sus más ambiciosas aventuras a la televisión con las series de streaming WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki. Claro, no se van a ninguna parte.

Sin embargo, también es posible que la pandemia no haya sido sólo una irregularidad en el Universo Marvel. Incluso antes de que el Covid-19 aplazara el estreno de Black Widow y las subsecuentes entregas un año o más, Avengers: Endgame se sintió como la conclusión de algo. ¿Puede el gigante más poderoso en la historia del cine retomar el camino dónde lo dejó?

Afortunadamente, Black Widow no está exactamente diseñada para hacer eso. Es lo más parecido a algo único de Marvel. Se desarrolla entre Capitán América: Civil War, de 2016 (cuando los superhéroes se pelean) y Avenger: Infinity War de 2018 (cuando se unen para pelear), no tiene ningún propósito universal más grandioso para la franquicia que darle a la Natasha Romanoff/Black Widow de Scarlett Johansson (que muere en Endgame) una despedida apropiada tras una década de servicio que se remonta a Iron Man 2, de 2010. Es la segunda película de Marvel protagonizada por una estrella femenina, tras Capitana Marvel, de 2019, con Brie Larson, y la primera dirigida sólo por una mujer, Cate Shortland. Anna Boden y Ryan Fleck compartieron la dirección de esta última.

En parte funciona porque Black Widow necesita existir meramente por sí misma. Absorbente por derecho propio, esta película casi independiente se adentra en reinos más oscuros y profundos del usualmente brillante y resplandeciente mundo de Marvel. Shortland, directora australiana de cintas independientes como Amor o sexo y Nunca te vayas, basa Black Widow en una realidad más táctil y turbia.

Thriller de espías ambientado en Europa

Esencialmente un thriller de espías ambientado en Europa con todas las sombras de la posguerra (la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, no la Guerra Civil), Black Widow está más cerca de Bourne que de Thor, y si bien marca la despedida de Johansson, recibe un impulso de varios rostros nuevos –Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, Ray Winstone– todos actores fabulosos que le inyectan nueva vida a un mundo que ha dependido de muchas de sus estrellas más longevas.

La película no se desvía radicalmente de la fórmula Marvel. Como de costumbre, hay un artilugio gigante en el cielo, guiños a Avengers y chistes ligeros mezclados con escenas de batalla. Pero en general los directores de las cintas de estos estudios tienen la oportunidad de flexionar sus propios músculos cinematográficos desde el principio, antes de que los mandatos de las piezas establecidas se impongan, y Black Widow pronto sobresale.

Escrita por Eric Pearson, el filme comienza con escenas suburbanas familiares de dos chicas y su supuesta madre (Weisz) preparándose para cenar. Cuando el padre (Harbour) llega a casa, está agitado. Tienen una hora para escapar, les susurra. Agarran pocas cosas antes de irse directo al aeropuerto. Por la ventanilla del automóvil, mientras suena American Pie en la radio, se ven escenas de familias que juegan en sus jardines y un partido de béisbol.

Es una señal temprana de que Black Widow tratará sobre el sueño americano negado, o al menos aplazado; una especie de anti-Capitán América. Sólo cuando el padre hace volcar un auto para despejar la pista nos damos cuenta de que no son estadunidenses promedio, y una vez que llegan a Cuba, nos damos cuenta de que no son ciudadanos, ni siquiera son familia.