Para Mayer resultó un desafío mirar la vida hacia atrás, ver las cosas que siguen iguales y las que son completamente diferentes: Hay muchas cosas con las que ya no estoy de acuerdo . Respecto a las broncas en el medio cultural, básicamente son las mismas . En un artículo de hace 30 años nada más cambia uno los nombres de los funcionarios . Lo que sí ha cambiado ha sido la aceptación del performance al hablar de arte experimental o alternativo.

“Desde que tengo ocho años escribo todos los días para registrar mi experiencia personal y el contexto en el que vivo. En un principio eran diarios, luego se convirtieron en cartas, después artículos para periódicos, textos para performance y blogs. Todo esto narra mi vida, aunque también lo que ha acontecido en el quehacer del arte contemporáneo en México: del performance, del arte feminista, de todos estos campos que me han apasionado”, expresó Mayer en la presenta-ción virtual.

Otra historia del arte en México es lo que encierra Mónica Mayer, intimidades… o no: Arte, vida y feminismo (Editorial 17, serie Habitaciones, 2021), que recoge la vida de una artista, aunque son experiencias que compartimos muchas y muchos . El libro reúne textos que Mayer (Ciudad de México, 1954) ha escrito a lo largo de cuatro décadas, resguardas en su archivo profesional y personal, que abrió a las investigadoras y artistas Julia Antivilo y Katnira Bello, encargadas de la selección.

▲ Desde los 8 años, Mónica Mayer escribía todos los días sobre su vida, que es también la del arte mexicano. Foto Yuruen Lerma / cortesía de archivo Pinto Mi Raya

Aunque fue difícil no cambiar lo que decía , los textos se dejaron como fueron escritos, excepto la corrección de faltas de ortografía y algunas cuestiones de redacción. A distancia, a veces me sorprenden mis juicios lapidarios; sin embargo, no nos autocensuramos , aseguró.

Según Karen Cordero, el trabajo artístico de Mayer es un aspecto imprescindible del escenario cultural contemporáneo, tanto en México como a escala internacional. No sólo es pionera del arte feminista mexicano, embajadora de múltiples partes del país y del extranjero, sino ha creado una práctica integrada de vida y arte .

La producción y acción de Mayer como creadora, crítica, docente y activista aún tiene facetas poco conocidas que el libro contribuye a develar, apuntó la crítica de arte. El libro es una obra más en el proceso creativo y colaborativo de la artista y, a la vez, un producto del papel fundamental de las actividades de archivar, documentar y reactivar documentos en su práctica vital y artística , sostuvo Cordero.

En 1989 Mayer fundó, con su esposo, el artista Víctor Lerma, el proyecto Pinto mi raya, principalmente de investigación, basado en su archivo hemerográfico especializado en arte contemporáneo mexicano, iniciado en 1991, que a la fecha incluye más de 200 mil artículos.

Mónica Mayer, intimidades… o no: Arte, vida y feminismo será presentado hoy a las 20 horas en la librería El Traspatio, en Morelia, Michoacán.