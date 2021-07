El certificado de vacunación contra el Covid-19 no deberá ser utilizado como condicionante para contratar o permanecer en el empleo, advirtió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Aclaró que el documento no debe usarse en México como un condicionante de empleo , ya que sería ilegal la exigencia del mismo por parte de los patrones. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y negar el puesto en caso de que no se tenga , expuso en la conferencia mañanera de ayer.