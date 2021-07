El otrora atacante también aplaudió la permanencia de la mayoría de los jugadores que acabaron con la racha de casi 24 años sin ganar el título del futbol mexicano.

“Si se tuvieron muy buenos resultados con ciertos elementos, no hay necesidad de armar una nueva plantilla y empezar desde cero. Aunque se ganó el título, Cruz Azul no puede relajarse ahora, es un club grande y no puede darse el lujo de afrontar cada duelo sin estar comprometido, por eso, me parece muy acertado darle continuidad a casi todo el plantel.

Lo que no me agradó fue la salida de Misael Domínguez, pues había hecho un buen papel y además es mexicano, espero que no ocupen su lugar con un foráneo , mencionó.