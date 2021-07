Fabiola Martínez y Roberto Garduño

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la investigación para deslindar responsabilidades del accidente en la línea 12 del Metro está exclusivamente en manos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, y él se está ocupando de la rehabilitación de esta ruta de transporte. Aseveró que aguantará las críticas y ataques sensacionalistas y amarillistas en los medios de información, pero que no negociará.

Y como no suena lógico, pues yo creo que es porque suena metálico. Tiene que ver con el dinero que ya no se les entrega, pero ni modo, ofrezco disculpas, no va a haber. Soy muy cicatero cuando se trata de administrar los dineros del pueblo y no vamos a entregarle dinero a potentados ni vamos a aceptar presiones de grupos de intereses creados , señaló.

En la conferencia de prensa matutina dejó en claro que el esclarecimiento de los hechos del 3 de mayo pasado –con saldo de 26 muertos y decenas de lesionados– la tiene la FGJ “y ellos con toda libertad tienen que darle curso a la investigación.